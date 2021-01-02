Ребенка похитил отец (гражданин Франции).

Начато расследование по факту похищения близким человеком, за такое нарушение грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.

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