На перекрестки Литвы возвращают больше 100 зеленых стрелок

В последний год на перекрестки Литвы вернули больше 100 зеленых стрелок, разрешающих поворот направо, когда горит красный свет.

Эти стрелки убрали год назад. Когда водители стали возмущаться появившимися заторами, правительство отменило свое решение, однако указало согласовать это решение с Агентством транспортных компетенций.

Агентство транспортных компетенций информировало, что муниципалитеты с 2020 года подали 267 заявок на возвращение зеленых стрелок, 107 заявок было одобрено.

В 102 случаях муниципалитетам рекомендовали регулировать движение с помощью обычных светофоров, также предложили установить 58 дополнительных секций.

40% заявок отклонили из-за плохой видимости на перекрестках. Больше всего стрелок разрешили вернуть в Клайпеде – 25, там удовлетворили половину заявок. В Паневежисе вернули 17 стрелок, в Шяуляй – 13, в Вильнюсе - 30, в Каунасе – всего 2.

Зеленые стрелки вернули в Кедайняй (8), в Таураге (7), в Паланге (5), в Алитусе (4), Скуодасе (4), в Аникщяй и Вилкавишкисе (по 3), Юрбаркасе, Гаргждай, Плунге (по 2), 1 стрелку вернули в Укмерге. Больше всего новых секций установить рекомендовали в крупных городах: в Вильнюсе – 16, в Клайпеде – 14, в Каунасе и Паневежисе – по 9.

Зеленые стрелки позволяют автомобилям поворачивать направо на красный свет, пропустив пешеходов и другие транспортные средства.

Упразднить зеленые стрелки Министерство транспорта Литвы предлагало еще в 2014 году.

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