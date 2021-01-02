Новых случаев коронавируса за сутки: 1493
Всего за время пандемии зарегистрировано: 145 399
За сутки от коронавируса скончались: 25
Всего за время пандемии от COVID-19 скончались: 1614
Больные, которые скончались по иной причине: 838
За минувшие сутки проверено: 4542 теста
Всего за время пандемии проверено: 1 645 018 тестов
За сутки выздоровели: 225
Выздоровели: 76 700
Еще болеют: 66 244
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