За сутки в Литве установлено 1493 новых случая COVID-19

За сутки в Литве установлено 1493 новых случая коронавируса (COVID-19), скончались 25 человек.

Новых случаев коронавируса за сутки: 1493

Всего за время пандемии зарегистрировано: 145 399

За сутки от коронавируса скончались: 25

Всего за время пандемии от COVID-19 скончались: 1614

Больные, которые скончались по иной причине: 838

За минувшие сутки проверено: 4542 теста

Всего за время пандемии проверено: 1 645 018 тестов

За сутки выздоровели: 225

Выздоровели: 76 700

Еще болеют: 66 244

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