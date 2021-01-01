Приехала полиция и выяснила, что водитель 1986 г.р. Volvo пьян (1,93 промилле). Мужчина был задержан.

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