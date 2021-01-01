Полиция задержала пьяного водителя, который хулиганил у переправы

ru.DELFI.lt

31 декабря, в 11.32 ч., в Клайпеде, на ул. Клайпедос, на переправе, в очереди один водитель заметил возможно нетрезвого водителя Volvo, который опасно маневрировал, а потом вышел из машины и помочился на забор.

Приехала полиция и выяснила, что водитель 1986 г.р. Volvo пьян (1,93 промилле). Мужчина был задержан. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!