НЦОЗ обновил данные: за сутки в Литве скончались не 130, а 42 человека

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщал, что получил из больниц данные о скончавшихся от коронавируса (COVID-19) и о больных ковидом скончавшихся по другим причинам, которые пришли с опозданием и были включены в статистику за последние сутки.

Напомним, что 1 января утром сообщалось о том, что 31 декабря в Литве скончались 130 больных коронавирусом. Позже НЦОЗ информировал, что в статистику попали и те, кто умер раньше, но больницы вовремя не сообщили о их смерти.

НЦОЗ информирует, что за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 42 человека. Кроме того, сообщили о 88 случаях, когда о смерти больных сообщили несвоевременно.

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