Новогодняя Паланга – как в постапокалиптическом фильме: пьяная компания рассказала, что думает о запретах

Пустые улицы, погашены огни на елке у курзала, несколько одиноких прохожих и забор на подступах к пирсу. Картина как из постапокалиптического фильма. Так крупнейший курорт Литвы - Паланга - встретил Новый, 2021 год.

В этом году на ул. Й.Басанавичюса и около пирса было пусто. Кафе были закрыты, не продавали даже кофе навынос. Ходили лишь несколько пар местных жителей и семей с детьми.

Проход на пирс был закрыт с 17 ч. 31 декабря. На два часа погасили огни на елке. Около полуночи в сквер Юрате и Каститиса приехала полиция.

"Очень спокойно. Сейчас тишина и в радиоэфире. В обычный Новый год сообщения идут беспрерывно", - признался один из полицейских.

Однако забор стоял только у пирса, проходы на пляж были открыты. Когда время близилось к полуночи, то там, то тут появились фейерверки. Запускали их и с пляжа. В сквер Прате и Каститиса около полуночи пришла пара, выпила по бокалу шампанского и ушла домой.

"Разве это Новый год? Это карантин – настоящее зло", - возмущалась компания молодежи.

"Мы одно домашнее хозяйство, поэтому можем ходить вместе, и фотографироваться обнимаясь", - выкрикивали молодые люди.

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