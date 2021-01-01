Хаос в данных о смертности от COVID-19 в Литве: в статистику включили информацию о тех, кто скончался прежде

BNS ; Аустея Масёкайте , ru.DELFI.lt

В пятницу в Литве сообщили о 130 смертях от коронавируса, однако стало известно, что в статистику включили и тех, кто умер раньше, только больницы о них сразу не сообщили, об этом информировал Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

"В числе этих 130 смертей - не все были зафиксированы за последние сутки. Там были и данные, которые пришли с опозданием, о которых больницы не сообщили в установленном порядке. Мы их включили в общее число по собственной инициативе", – сказала представитель НЦОЗ Аустина Внежняускайте. По ее словам, после критики в связи с неточностью данных о смертности, НЦОЗ обратился в больницы и попросил предоставить информацию о смертности от COVID-19. Больницы должны сообщать о таких смертях, заполняя специальные формы. После того как больницы выполнили просьбу, зарегистрировали большой суточный скачок смертности. Статьи по теме: Печальный рекорд: за сутки от коронавируса в Литве скончались 130 человек В Литве обновлен список пораженных коронавирусом стран Внежняускайте акцентировала, что эта информация пришла с опозданием не по вине НЦЗ. "Мы не можем знать, сколько людей скончались, если нам об этом не сообщили", – сказала она. Напомним, что 1 января утром Департамент статистики сообщил о 130 новых случаях смерти от коронавируса в Литве. Это был бы антирекорд за все время пандемии. Сейчас Департамент статистики уточняет, сколько человек на самом деле скончались за последние сутки. Департамент намерен в ближайшее время давать данные о смертности не по информации НЦОЗ, а по первоисточнику – e.sveikatą. Надеются, что это поможет избежать подобных неточностей в суточных показателях. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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