В пятницу утром в Тракайском районе перевернулся автомобиль, из него выпала пьяная водитель

ru.DELFI.lt

1 января, в 4.56 ч., в Тракайском районе, в дер. Петкенишкю, на ул. Траку, с дороги съехал и перевернулся автомобиль. На месте происшествия нашли выпавшую из автомобиля женщину. Предполагают, что она и управляла автомобилем.

Женщина пострадала, но была в сознании. В ее организме было 1,75 промилле. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!