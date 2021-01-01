Не все жители Литвы услышали призыв оставаться в новогоднюю ночь дома: что происходило на Кафедральной площади

В новогоднюю ночь в Литве были предприняты дополнительные меры безопасности, чтобы обуздать распространение коронавируса. В столице Литвы отказались от новогодних фейерверков, ограничили въезд в центр города, погасили огни на елках. К сожалению, не все услышали призыв не приходить на Кафедральную площадь – в канун Нового года там собрались празднующие.

Фотограф Delfi зафиксировал, как в Новогоднюю ночь выглядела Кафедральная площадь в Вильнюсе.

Людей там было намного меньше, чем в обычную Новогоднюю ночь. Огни на елке были выключены, на площади было много полицейских, но нашлись смельчаки, которые все же пришли сюда. Некоторые пришли семьями. Были люди, которые принесли алкогольные напитки и бокалы. Таких граждан полиция призывала к порядку и просила покинуть площадь.

На площади были и люди старшего возраста из группы риска. Не все были в масках. Фотограф зафиксировал, что было немало задержанных.

Правда, не все пришли на площадь. Были те, кто остановился неподалеку и там пил алкоголь и смотрел на фейерверки, которые запускали сами жители.

Рядом с площадью было немало пьяных.

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