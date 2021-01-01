В пятницу утром Департамент статистики сообщил, что за последние сутки выздоровели 5312 человек.
С начала пандемии в стране COVID-19 заразились 143 903 человека, до сих пор болеют 65 047 человек, 76 442 - выздоровели.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 1589 человек, 825 больных скончались по другим причинам.
До сих пор в Литве провели 1 639 941 тест на коронавирус.
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