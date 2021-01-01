Полиция задержала молодого водителя. Он был пьян и утверждал, что за рулем сидел не он. Однако свидетели подтвердили, что автомобилем управлял именно он. Задержанного осмотрели врачи скорой помощи, но в больницу его везти не пришлось.
Агрессивного мужчину посадили в полицейский экипаж, однако на месте происшествия он никак не мог подуть в алкотестер, поэтому выяснить степень опьянения не удалось.
Задержанный бранился, кричал, угрожал полицейским расправой.
"Я 10 лет отсидел, отсижу и 40, и 50!", – заявил водитель (1993 г.р.) BMW.
Мужчина был задержан. В полиции удалось проверить его на трезвость. В организме было в первый раз 2,22, во второй 2,15 промилле.
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