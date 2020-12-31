Премьер-министр Литвы: приношу извинения тем, кто надеялся на чудо

В канун Нового года премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в социальной сети поделилась записью о прошлом годе и надеждах в связи с будущим годом.

В записи Шимоните подчеркнула, что этот год для всех был необычным и, к сожалению, связанным с утратами. Премьер поблагодарила избирателей за доверие.

"Я никогда не пыталась вести себя "как все", с тех пор, как мама мечтала, что я буду "девочка как девочка", т.е. с красивым почерком, любовью к шитью и игрой на инструменте. Поэтому, кажется, 31 декабря мне нечего было сказать дополнительно - можно было начинать новую жизнь с любой среды.

Но этот год был необычным. Ни для мира, ни для Литвы, ни для меня лично. Он был отмечен открытиями и утратами, которых было более чем достаточно. После выборов у меня так и не было возможности сесть и поблагодарить за доверие. Наверное, больше потому, что для меня доверие - это не просто слово - я его чувствую, несу и боюсь не удержать каждый раз когда иду по канату сложных ответов на неоднозначные вопросы.

Не потому, что страшно лишиться власти - страшно разбить хрупкий шар, в который столько разных людей вложили разные надежды. Поэтому всегда кажется, что слова, возможно, не те, которыми ты хотел бы все передать, все описать. Но меня поддерживает вера и доверие - гражданам, команде, наконец, способности просто признать, что что-то не удалось.

Мы начали не с того, о чем мечтали.

Сермяжная правда жизни заставляет на каждом заседании и совещании обсуждать модальность карантина. Но - с помощью граждан и науки, кое-какого успеха - я надеюсь, что дискурс изменится. И придет к тому, о чем мы хотели бы говорить больше всего - о будущем Литвы.

Сегодня я благодарю всех - работавших, работающих и тех, кто будет работать, помогавшим, помогающим и тем, кто будет помогать, чтобы мы спокойнее прошли через сложный период. Прошу у всех понимания и терпения.

Приношу извинения тем, кто надеялся на чудо, хотя его никто и не обещал.

Во время выборов мы говорили о нормально политике. Без запугиваний, птичьего молока и других крайностей. Хочется верить, что следующий год будет более-менее нормальным. Будет год, когда мы осуществим шаги восстановления после ковида и начнем ликвидировать его последствия. Год, когда полученный урок обернется долгосрочным опытом.

Приношу извинения своим подписчикам за то, что меня много не будет. Не будет, поскольку здесь нахожусь я сама, а не отдел по связям с общественностью. Буду столько, на сколько хватит времени. Но все вместе везде, где мы находимся, будем стараться быть открытыми и слышащими.

Нормального года Вам!", – писала Шимоните.

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