Вспышка COVID-19 остановила работу родильного отделения: пациенток направляют в другие больницы

Из-за вспышки COVID-19 с 31 декабря закрыто акушерское отделение Антакальнисской больницы. Эту информацию Delfi подтвердила пресс-секретарь Вильнюсской городской клинической больницы Жидре Гедримайте.

"Роженицы и младенцы, которые были в отделении, сейчас изолированы, они находятся под наблюдением. Новых пациентов отправляют в другие больницы", – сказала Гедримайте.

По сведениям Delfi, роженицам, которые не входят в группу риска, предлагают ехать в Вильнюсский родильный дом, рожениц с хроническими заболеваниями или патологиями направляют в Сантаришкскую клинику.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!