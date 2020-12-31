В столице Литвы мужчина забрался на главную елку, чтобы выпить чаю и съесть печенье

31 декабря, в 4 ч. утра, в Вильнюсе произошел инцидент - молодой человек забрался на главную елку страны.

Полиция информировала, что такие действия мужчины были зафиксированы с помощью видеокамер.

Дежурные информировали полицию, что молодой человек принес стремянку и забирается на стоящую на Кафедральной площади елку.

Приехавшая на место происшествия полиция выяснила, что стремянки у молодого человека нет. Полицейские сделали молодому человеку предупреждение. Однако молодой человек выложил видео, на котором он рассказал, что взял с собой печенье и чай и забрался на елку, чтобы попировать.

Полиция просмотрела видео и решила, что молодой человек (1992 г.р.) должен быть наказан за нарушение общественного порядка.

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