МИД Литвы просит Swedbank разрешить использовать счета санатория Belorus для выплаты зарплат

В четверг МИД Литвы обратился к банку Swedbank с просьбой разрешить использование замороженных по причине санкций Евросоюза счетов белорусского санатория Belorus в Друскининкай для выплаты зарплат работникам.

"МИД обратился в банк по вопросу применения ограничительных мер и за разрешением располагать средствами исключительно для выплаты зарплат работникам и на прочие нужды, связанные с трудовыми отношениями", – говорится в пресс-релизе МИД.

Министерство отмечает, что средства также могут быть направлены на социальные взносы работников.

"Мы хотим обратить внимание, что средства могут быть направлены исключительно на нужды работников. Однако в связи с тем, что не заканчиваются репрессии в Беларуси, мы ищем и долгосрочные решения по вопросу работников, которые работают в попавших под санкции белорусских компаниях в Литве", – отметил в пресс-релизе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В ответ на вопрос о том, намерен ли Swedbank учесть просьбу министерства, его представитель по связям с общественностью Саулюс Арбашкявичюс сказал BNS, что банк не может комментировать детали отношений с клиентами.

"Соблюдая законы, банк не может публично комментировать детали отношений со своими клиентами", – сказал он.

Банк Swedbank заморозил счета санатория 18 декабря из-за введенных ЕС санкций в отношении Главного хозяйственного управления Президентской администрации Беларуси.

Мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас назвал абсурдом замороженные из-за санкций Евросоюза счета санатория Belorus.

По словам мэра, из-за такого решения могут пострадать сотни работающих в санатории литовцев, они пока не получили помощи от центральных властей.

Всего в санатории 393 работника, около 350 из них - граждане Литвы.

Р. Малинаускас также отметил, что большинство работников санатория проживают в Друскининкай и остаться без зарплаты перед Новым годом для них - это болезненная потеря. Мэр утверждает, что санаторий до сих пор не получил помощи работникам от центральной власти. Мэр также отметил, что сходный санаторий у Беларуси есть в Латвии, но его счета не заморожены.

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