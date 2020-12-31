Темы этого выпуска:
Коронавирус и Новый год. Обсуждаем влияние пандемии на нашу жизнь с семейным врачом Валериюсом Морозовасом, специалистом по кибербезопасности Марюсом Парящюсом и мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом.
Беларусь. Промежуточные итоги белорусских протестов и планы на будущее. Говорим с советником Светланы Тихановской Франком Вячоркой.
Выборы в Литве. Куда новое правительство приведет страну за 4 года? Выясняем с политологом Бернарасом Ивановасом.
Выборы в США. Противостояние, которое американцам и всему миру запомнится надолго. О перспективах США под руководством Джо Байдена говорим с журналистом Константином Эггертом.
Евровидение. Если бы не пандемия и отмена конкурса - Литва могла бы победить не только виртуально? Обсуждаем с солистом литовской группы The Roop Вайдотасом Валюкявичюсом.
Приятного просмотра! С наступающим! Обязательно встретимся в Новом году!
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