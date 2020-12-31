Депутат Сейма Литвы: работники санатория Belorus должны понимать риски

Председатель Комитета по иностранным делам (КИД) Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис заявил, что работники действующего в Друскининкай белорусского санатория Belorus должны понимать, что, трудоустраиваясь в таком учреждении, они сильно рискуют.

"Как любые из тех компаний, которые вступают в трудовые отношения и создают трудовые договора с белорусским режимом, или с любыми автократическими режимами, должны понимать, что они берут на себя большой риск", – сказал в среду BNS Ж. Павилёнис.

"Это не раз повторяли и представители бывшего правительства, предупреждали об этом, и все политики, и работники Министерства иностранных дел", – добавил он.

Банк Swedbank заморозил счета санатория 18 декабря, по этой причине с работниками санатория могут не рассчитаться.

В ответ на вопрос, что бы он сделал на месте работника, Ж. Павилёнис сказал, что, прежде всего, не устраивался бы на работу в такой санаторий.

"Я бы попытался трудоустроиться в литовской компании. Это территория Беларуси и компания, обслуживающая белорусский режим", – сказал парламентарий.

По его словам, работники санатория могут "искать правду" в литовских ведомствах.

"В свою очередь, эти граждане, как и любые граждане Литвы, пострадавшие тем или иным образом, возможно, не по своей вине, а по причине своего выбора, у них есть право обратиться в наше Министерство социальной защиты и труда, искать эту справедливость", – сказал Ж. Павилёнис.

Он утверждает, что работники санатория должны понимать, что это не литовское предприятие, не территория Литвы.

"Возможно, мало кто помнит, что во время еще первых межгосударственных переговоров по госгранице, Девенишская петля была обменена на какой-то участок границы, и мы отдали этот санаторий Беларуси. Это белорусская земля, белорусское предприятие", – сказал член Сейма.

Литовское правительство готовит план помощи работникам находящегося в Друскининкай санатория Belorus ("Беларусь").

В санатории работают 393 человека, около 350 из них – граждане Литвы.

Банк Swedbank заморозил счета санатория по причине санкций, введенных ЕС в отношении Главного хозяйственного управления Администрации президента Беларуси.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!