"Начато досудебное расследование, его проводит Бюро криминальной полиции", - сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Национальный центр кибербезопасности (НЦКБ) сообщил о совершенных 9 декабря кибаратаках, когда в результате незаконного подключения к более чем двадцати интернет-сайтам были распространены три ложных новости.

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, упомянутая атака была одной из крупнейших за последнее время.

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По данным НЦКБ, все пострадавшие от кибератаки госучреждения использовали как в публичном, так и в частном секторе популярную систему управления содержанием от одного и того же производителя, специалисты центра помогли исправить ее недостатки.

В последний раз похожий инцидент произошел в Министерстве иностранных дел, когда от его имени в сентябре распространялась ложная новость о якобы призывах Литвы направить "силы по поддержанию мира" в Беларусь.

В эту среду от распространяемого по электронной почте вируса пострадал Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) и еще несколько государственных ведомств, а также самоуправления.

Разведслужба Литвы не раз называла самой крупной угрозой для киберпространства Литвы разведслужбы и службы госбезопасности России. Военные аналитики отмечают активизацию в последнее время распространения вводящей в заблуждение информации в общественном пространстве, социальных сетях.

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