За минувшие сутки в Литве выявлено 2360 новых случаев коронавируса, скончались 36 человек

BNS ru.DELFI.lt

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2360 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 36 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 140 579 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 67 344 человека, 71 028 человек выздоровели. В целом от коронавируса в Литве скончались 1458 человек, по иным причинам умерло 749 зараженных. За минувшие сутки было взято 12 045 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 626 256. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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