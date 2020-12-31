Экс-президент Литвы Грибаускайте готова делать прививку от коронавируса даже публично

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что нынешние и бывшие главы страны, политики должны показать пример и делать прививки от COVID-19.

"Политики и главы страны, бывшие руководители должны показать пример, должны показать, что они доверяют вакцине, науке и этому открытию в борьбе с пандемией", – сказала в передаче "Тема дня" на LRT Грибаускайте.

Она сказала, что и сама готова сделать прививку, даже публично.

"Конечно, как только меня пригласят, когда я попаду в какую-то группу, с удовольствием, даже если потребуется, я готова сделать прививку публично", – заметила Грибаускайте.

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что пока нет особой стратегии вакцинации глав государства от COVID-19.

Литва на данный момент получила две партии вакцины BioNTech и Pfizer, всего – 20 475 доз.

Сейчас ждут поступления третьей партии. В Литве в первую очередь прививают врачей, работающих с больными коронавирусом пациентами.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!