Профессор: третья волна коронавируса может начаться до того, как начнет действовать вакцина

29 декабря в Литве сообщили о 78 смертях от коронавируса. По словам профессора Вильнюсского университета Арвидаса Амброзайтиса, смертей стало больше, поскольку выросло количество больных. По его словам, после начала вакцинации нужно как минимум полгода, чтобы появился коллективный иммунитет, а третья волна может начаться еще до того, как подействует вакцина.

"Смертность - естественное последствие того, что перед карантином мы не соблюдали ограничения, люди собирались вместе, многие болели", – сказал он в передаче "День на Delfi".

"Очень больно видеть, что в числе скончавшихся много людей, не входящих в группу риска ни по возрасту, ни по сопутствующим болезням. <…> Мы просто не всегда знаем, на что способна иммунная система каждого человека. Может, у человека есть какая-то скрытая болезнь, о которой он не знает, или его иммунитет слаб, я имею в виду врожденную слабость иммунной системы", – сказал он.

По словам профессора, с начала вакцинации потребуется не меньше полугода, чтобы сформировался коллективный иммунитет. С началом вакцинации и благодаря действующему карантину Литва может избежать третьей волны, но и после карантина нам придется жить иначе.

"Даже после завершения карантина, жить придется иначе, вирус никуда не уйдет, надо беречь себя и других", – сказал Амброзайтис.

Однако, он заметил, что третье волна может наступить еще до того, как подействует вакцина: "Это может случиться, поскольку вакцина подействует не сразу".

Он подчеркнул, что вакцину разрабатывают с помощью современных биотехнологий, поэтому в ней нет ничего, что может вызвать аллергическую реакцию.

"В последнее время прививаться могут даже аллергики. Единственное условие - у человека, которому делают прививку, не должно быть температуры", – сказал профессор.

Амброзайтис сказал, что можно лишь гадать, попал ли в Литву новый штамм из Великобритании.

"Я думаю, он уже есть, поскольку остановить его, просто отменив авиасообщение, нельзя, он все равно распространится по всему миру. Можно остановить на время. Но дело в том, что в Литве не исследуют геном вируса, такие исследования проводят в научных лабораториях. Мы можем только гадать, есть или нет", – сказал профессор.

Он заметил, что уже сейчас видно - ограничения действуют.

"Мне кажется, карантин уже действует, заболеваемость не растет, было 3000 потом упало меньше чем до 2000 [в сутки]. Но беспокоит, что больше 20% тестов - положительные. Когда процент снизится до 5, тогда сможем утверждать, что мы отслеживаем все случаи. Сейчас часть случаев не попадает в статистику", – сказал Амброзайтис.

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