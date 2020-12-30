В Кедайняйском районе поезд столкнулся со стадом зубров

ru.DELFI.lt

Laisvieji lietuviški stumbrai Foto: Marius Čepulis

30 декабря, в 17.21 ч., в Каунасском районе произошло необычное ДТП. Работник железно-дорожного вокзала Шилайняй сообщил, что товарный поезд столкнулся со стадом зубров.

По неофициальным данным, стадо было большим, погибло одно животное. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!