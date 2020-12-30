Пандемия в Литве: каждый 6 с симптомами не обращается за помощью

Пандемия коронавируса подействовала на безопасность жителей Литвы – граждане чувствуют себя в меньшей безопасности из-за COVID-19, особенно небезопасно они себя чувствовали во время первого карантина, весной.

Больше всего пандемия сказалась на учебе и досуге.

Такая информация была получена в ходе исследования "Последствия COVID-19 для безопасности общества: угрозы и новые возможности", проведенного Литовским центром социальных исследований.

Исследование показало, что пандемия принесла новые практики – практику нераспространения вируса. Однако, по словам научного сотрудника ЛЦСИ Сармите Микулёнене, исследование показало, что 60 из 100 человек, которые чувствовали симптомы коронавируса, осенью к врачам не обращались.

"1/5 жителей признали, что чувствовали симптомы коронавируса. Что они делали? 100 человек чувствовали симптомы, 40 из них пытались связаться с горячей линией или поликлиникой, 60 ничего не делали. (..) В результате 34 из 100 удалось связаться, они получили указания, что делать. Но 6 из этих 40 так и не смогли ни с кем связаться", – сказала специалист.

Непонятно, что делали 66 человек из 100, чувствовавших симптомы. 6% не смогли получить профессиональную помощь, хотя и обращались за ней. А 60% никуда не обращались.

66% участников опроса сказали, что лично знакомы хотя бы с одним человеком, у которого диагностировали коронавирус. 38% участников опроса сказали, что они испытывают беспокойство, находясь в общественных местах.

20% признали, что ом довелось находиться в самоизоляции. А 10% участников опроса сказали, что не верят в существование коронавируса.

Уровень безопасности в ходе исследования оценивался по 10-балльной системе, где 1 означает полную небезопасность, а 10 – абсолютную безопасность. Перед карантином жители чувствовали себя в безопасности на 7,18, баллов, после первого карантина - на 5,64 баллов.

Между первым и вторым карантинами он увеличился до 6.62 баллов, а во время второго карантина снизился до 6,55 баллов.

По словам Микулёнене, больше всего пандемия сказалась на обучении в вузах и сфере досуга. Влияние на эти сферы указали 95% и 83% участников опроса. 65% уверяли, что пандемия сказалась на жизни их семьи, 64% указали влияние на работу, а 55% – на финансы.

Эти перемены были скорее отрицательными, чем положительными.

"Главная перемена - большая часть сфер перешла в удаленный режим", – сказала специалист.

Больше всего напряжения у жителей вызывает переход к удаленному обучению и удаленному досугу.

Старший научный сотрудник ЛЦСИ Диана Янушаускене сказала, что пандемия ставит под угрозу и демократию.

"Кризисные ситуации укрепляют тенденции авторитаризма и это может иметь долгосрочные последствия. Есть мнение, что посткарантинный период будет отличаться меньшим уровнем демократии в демократических странах", – сказала она.

По словам специалиста, каждый пятый участник опроса сказал, что ему не хватает "жесткой руки".

"Это ностальгия по "жесткой руке", ностальгия по советскому времени", – сказала Янушаускене.

Несмотря на то, что о России в публичном пространстве говорят меньше, она остается одной из наиболее часто упоминающихся угроз.

4 из 10 жителей Литвы считают Россию угрозой.

Оценка пандемии показала, что каждый 5 житель считает, что карантин не нужен. Поэтому, по словам Янушаускене, жители не поддержат ужесточения карантина.

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