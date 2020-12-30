Глава Минздрава о комендантском часе: подождем до 6 января, тогда обсудим

Глава Минздрава Арунас Дулькис в среду после заседания правительства Литвы сообщил, что третья партия вакцины должна быть доставлена в Литву после 4 января. Министр говорил и о возможном введении комендантского часа. По словам Дулькиса, этот вопрос может обсуждаться только после 6 января.

"Последняя новость - у нас есть информация о том, что после 4 января, мы надеемся информацию уточнят, после 4 января будет третья партия вакцины. А это значит, что на первой неделе января мы можем продолжить вакцинацию", – сказал министр.

Латвия на Новый год решила ввести комендантский час. Дулькис после заседания пошутил, сказав, что его подсознание даже не хочет слышать это словосочетание.

Он сказал, что ситуацию оценят после Нового года, тогда выяснится, действенны ли нынешние меры.

"Хочется подождать хотя бы до 6 января, когда статистика уже покажет воздействие нынешних мер", – сказал министр.

Он сказал, что решение будет в начале января.

"Мы должны профессионально убедиться в том, дают ли введенные меры позитивный результат. Поэтому мы считаем, что подробно будем все рассматривать с 1 января, а точнее с 6 января", – сказал министр.

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