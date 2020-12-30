"Последняя новость - у нас есть информация о том, что после 4 января, мы надеемся информацию уточнят, после 4 января будет третья партия вакцины. А это значит, что на первой неделе января мы можем продолжить вакцинацию", – сказал министр.

Латвия на Новый год решила ввести комендантский час. Дулькис после заседания пошутил, сказав, что его подсознание даже не хочет слышать это словосочетание.

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Он сказал, что ситуацию оценят после Нового года, тогда выяснится, действенны ли нынешние меры.

"Хочется подождать хотя бы до 6 января, когда статистика уже покажет воздействие нынешних мер", – сказал министр.

Он сказал, что решение будет в начале января.

"Мы должны профессионально убедиться в том, дают ли введенные меры позитивный результат. Поэтому мы считаем, что подробно будем все рассматривать с 1 января, а точнее с 6 января", – сказал министр.

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