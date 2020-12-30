Пандемия побудила жителей Литвы откладывать деньги: некоторые накопили по 2000 евро

В этом году 42% жителей Литвы из-за коронавируса стали откладывать больше денег, треть жителей (36%) отказывается от ненужных покупок, однако чуть больше половины респондентов так и не начали откладывать деньги. Таковы данные опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai.

Опрос компания Spinter tyrimai провела 18-29 ноября 2020 года по заказу портала Delfi. В опросе участвовали 1005 респондентов 18-75 лет.

Согласно результатам опроса, во время пандемии экономить начали 42% участников опроса. Чаще деньги стали откладывать женщины, жители районных центров 46-55 лет.

У жителей спрашивали, сколько месяцев они могли бы прожить, если бы лишились работы. Треть респондентов (33%) могут прожить на сбережения 6 месяцев и дольше, 20% – 1-3 месяца, а 14% 3-6 месяцев. 1/10 часть жителей не прожила бы на сбережения и месяц.

Опрос показал, что до 3 месяцев на сбережения обычно могут прожить люди молодого возраста, жители с небольшими доходами. Сбережения чаще были у людей с образованием, большими доходами.

Глава Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене отметила, что в этом году из-за пандемии откладывать деньги начала и молодежь. По ее словам, обычно люди старшего возраста были склонны откладывать деньги, иногда они даже слишком зацикливаются на экономии.

"Каждый из нас знает пенсионеров, которые ограничивают себя во всем до минимума, но при этом оставляют сбережения после смерти. (...)

Опросы, проведенные во время первого карантина, помогают понять, что мы учимся на своем опыте, те, кто в жизни встречался с финансовыми кризисами, были лучше подготовлены и к этому кризису. А те, для кого этот кризис был первым – начали менять отношение к откладыванию денег на черный день", – сказала Цвиликене.

По ее словам, сложно сказать, сколько люди отложили за время пандемии, поскольку в основном это сбережения в виде наличных. Однако данные Swedbank показали, что больше 2000 евро накопили 36% жителей 46–64 лет и 31% жителей старше 65 лет. Среди более молодых жителей было меньше тех, кто отложил такие деньги.

"Неверно говорить, что у людей не из чего откладывать деньги. Например, в 2019 г. за границей отдыхал каждый второй житель, а в этом году большую часть средств, неистраченных на отпуск, люди потратили на потребление. Мы видим это по ситуации в торговых центрах", – сказала экономист.

Статистика вкладов в Литве подтверждает, что жители в этом году стали откладывать больше средств. По данным Центробанка Литвы, в кризис количество вкладов в банках увеличилось на 11% – до 17 млрд. евро.

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