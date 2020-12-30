Что меняется в 2021 году: увеличатся детские деньги, пенсии, пособия

Утверждены государственный и муниципальные бюджеты, а также бюджет "Содры", так что становится ясно, как мы будем жить в 2021 году. Министерство социальной защиты и труда Литвы называет ключевые изменения, которые коснутся каждого.

"Последовательный рост размера пенсий по старости, утрате трудоспособности и других видов пенсий, "детские деньги" и повышение минимального размера оплаты труда помогут наиболее незащищённым слоям населения страны. Хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря срочность утверждения бюджета на 2021 г. вследствие совокупности неотложных решений, связанных с текущей ситуацией по Covid-19, вопрос о пенсиях одиноким лицам не был оставлен в стороне. В повестку дня весенней сессии Сейма включён проект, предусматривающий выплату упомянутых пенсий не только лицам, лишившимся супруга, но и всем остальным одиноким лицам", – сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Foto: SADM nuotr.

Как изменится размер социальных пособий и поддержки семей с детьми

"Детские деньги". В следующем году размер "детских денег" увеличится с 60 до 70 евро. Дополнительное пособие (41 евро) будет уплачиваться на детей с ограниченными способностями, а также на детей из многодетных или малоимущих семей, т. е. размер "детских денег", выделяемых упомянутым детям, достигнет 111 евро в месяц.

"Детские деньги" в Литве выплачиваются около на 518 тыс. детей, в том числе 144 тыс. детей, получающих дополнительные пособия.

"Детские деньги" выплачиваются на всех детей с момента рождения до 18 лет, либо до 21 года, если ребёнок проходит обучение по программе общего образования, включая учреждения профессионального обучения, если обучение включает программу общего образования.

Многодетная семья – это семья, в которой воспитываются или находятся под опекой 3 и более детей. Малоимущей считается семья, средний месячный доход которой не превышает 256 евро на каждого члена семьи, не считая "детских денег" и части заработной платы, а также пособия социального страхования по безработице.

Foto: SADM nuotr.

Пособие по уходу за ребенком, предназначенное для лиц, проходящих обучение в общеобразовательных и высших учебных заведениях. С начала следующего года данное пособие будет выплачиваться без учёта возраста проходящих обучение в общеобразовательных и высших учебных заведениях лиц.

Если уход за ребёнком осуществляет один из родителей, приёмных родителей или опекунов, который вследствие прохождения обучения в общеобразовательном и высшем учебном заведении не имеет стажа социального страхования, достаточного для получения пособия по уходу за ребёнком "Содры", ему выделяется пособие по уходу за ребёнком, предназначенное для лиц, проходящих обучение в общеобразовательных и высших учебных заведениях. Пособие в размере 240 евро в месяц выплачивается с момента рождения ребёнка до достижения им 2-летнего возраста.

Foto: SADM nuotr.

Бесплатное питание. С сентября следующего года бесплатные обеды в учебных заведениях будут получать не только дети из малоимущих семей, ученики подготовительных и первых классов, но и все второклассники.

В этом учебном году общее количество учеников в стране составляет 350 тыс., из них право на бесплатное питание предоставлено около 100 тыс., т. е. ученикам подготовительных и первых классов, а также детям из малоимущих семей, учащимся в более старших классах. После введения бесплатного питания для второклассников, бесплатные обеды в учебных заведениях получат 126 тыс. учеников.

Как изменятся пенсии лицам преклонного возраста и лицам с ограниченными возможностями

Пенсии. Пенсии социального страхования в 2021 году вырастут на 9,58%. Данный рост коснётся не только пенсий по старости, но и предварительных пенсий, пенсий по утрате трудоспособности (инвалидности), пенсий по вдовству.

Foto: SADM nuotr.

Считается, что средний размер пенсии по старости при наличии обязательного стажа в 2021 г. достигнет 440 евро, а размер пенсии в среднем – 415 евро. В настоящее время средний размер пенсии по старости при наличии обязательного стажа равен 400 евро, а размер пенсии в среднем – 377 евро.

Получателям самых низких пенсий, сумма всех уплачиваемых которым пенсий, кроме социальной пенсии, не достигает размера минимальных потребностей потребления, выплачиваются надбавки к пенсии. В 2021 г. упомянутый размер составит 260 евро (в нынешнем году – 257 евро). Конкретная надбавка каждому лицу зависит от накопленного в течение всей жизни стажа. Общая сумма пенсий, получаемая лицом при наличии обязательного стажа, не может быть ниже размера минимальных потребностей потребления. Лицам, не имеющим обязательного стажа, выплачивается пропорционально уменьшенная надбавка к пенсии.

В следующем году государственные пенсии увеличатся на 1,2%, база государственных пенсий возрастёт до 58,70 евро, повышенные государственные пенсии получат должностные лица, военнослужащие, судьи.

Общее количество получателей пенсии по старости в Литве составляет около 615 тыс., пенсии по утрате трудоспособности – около 160 тыс., государственной пенсии – почти 98 тыс., пенсии по вдовству – около 30 тыс., социальных пособий – около 60 тыс., предварительной пенсии по старости – около 5 тыс.

Что изменится для работающих

Минимальный размер опаты труда. В 2021 году минимальный размер оплаты труда, устанавливаемый только за неквалифицированную работу, увеличится с 607 до 642 евро "на бумаге". Зарплата, выплачиваемая "на руки", вырастет с 447 до 467 евро, если лицо не отчисляет накопления во второй пенсионной ступени.

Минимальную заработную плату или зарплату ниже минимальной в Литве получает около 130 тыс. из 1,27 млн. лиц, застрахованных всеми видами социального страхования.

Заработная плата. В следующем году вырастет заработная плата государственных служащих, должностных лиц, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, политиков, судей и военнослужащих, так как базовый размер должностного оклада увеличится с 176 до 177 евро.

Также возрастут минимальные коэффициенты должностного оклада наиболее низкооплачиваемых работников бюджетного сектора должностных уровней А, В и С. Решение о минимальных коэффициентах, применяемых к работникам бюджетного сектора, будет принято завтра по результатам голосования Сейма.

Постоянная часть должностного оклада рассчитывается путём умножения базового размера должностного оклада на коэффициент, применяемый к конкретной должности. Обычно к заработной плате прибавляется переменная часть должностного оклада, зависящая от достигнутых рабочих целей, а также надбавки, премии или заработная плата за работу в выходные и праздничные дни, в ночное время и сверхурочные часы, если таковые были отработаны.

Увеличение базового размера должностного оклада затронет около 200 тыс. служащих и сотрудников общественного сектора, должностных лиц, судей, военнослужащих.

Foto: SADM nuotr.

В следующем году возрастёт заработная плата работников сферы социальных услуг. С 1 июля минимальные коэффициенты постоянной части должностного оклада увеличатся до 30 процентов вместо применяемых в настоящее время 20 процентов. Больше денег социальные работники получат и за наличие квалификационной категории.

Foto: SADM nuotr.

Другие выплаты

Ежегодно в процессе утверждения государственного и муниципальных бюджетов меняется и показатели отсчёта социальной поддержки, от которых зависят выплачиваемые населению пособия или право на социальную поддержку.

Foto: SADM nuotr.

В следующем году базовая социальная выплата составит 40 евро, база социальной пенсии – 143 евро, база целевых компенсаций – 120 евро, размер поддерживаемых государством доходов достигнет 128 евро, а размер минимальных потребностей потребления – 260 евро.

Foto: SADM nuotr.

Тарифы налогов и взносов останутся прежними

В следующем году не планируется изменение тарифов налогов или взносов на социальное страхование, как в отношении лиц, работающих по трудовому договору, так и в отношении самозанятых лиц. Изменятся только размеры взносов и выплат, связанных с минимальным размером оплаты труда.

Как известно, от минимального размера оплаты труда зависят взносы на социальное страхование за лиц, застрахованных на государственные средства, "потолок" взносов в "Содру", если начисленная лицу заработная плата ниже минимальной, месячный взнос на обязательное страхование здоровья.

С минимальным размером оплаты труда связаны взносы на социальное страхование владельцев патентов, а также не декларирующих доходы от индивидуальной сельскохозяйственной деятельности земледельцев и их партнёров.

Пособия по болезни, профессиональной реабилитации, материнству, отцовству или уходу за ребёнком полагаются самозанятым лицам только при условии уплаты ими взносов на социальное страхование за календарный месяц, предшествовавший месяцу возникновения болезни, профессиональной реабилитации, материнства.

С увеличением минимального размера оплаты труда также возрастут пособия социального страхования по безработице.

В следующем году снизится «потолок» взносов на социальное страхование. Если в настоящее время взносы на социальное страхование не взимаются с части заработной платы, превышающей 84 величины средней месячной заработной платы в год, то в следующем году упомянутые взносы не будут взиматься с части, превышающей 60 величин СЗП. Положение о "потолке" взносов применяется к лицам, независимо от количества работ, на которых они трудоустроены.

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