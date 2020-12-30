Судьба Гуоги в Партии труда повисла на волоске – уже ищет новую фракцию?

Конфликт между лидером Партии труда Виктором Успасских и Антанасом Гуогой из-за "антиковидной" воды, похоже, набирает ускорение. Успасских предполагает, что, возможно, Гуога сам хочет на волне конфликта перейти в другую фракцию, к примеру, во фракцию Партии свободы. Представитель этой фракции сказала Delfi, что никакие переговоры с Гуогой не ведутся.

Гуога 29 декабря сказал, что публичные заявления Успасских об "антиковидной" воде недопустимы и идут вразрез с ценностями Партии труда, поскольку могут мешать борьбе с пандемией COVID–19.

Гуога также считает, что после таких заявлений Успасских, он должен покинуть пост главы партии.

"Ведь предложение лечить людей от вируса с помощью воды - путь к Средневековью и уход от прогресса. (…) Мой призыв к Виктору - покинуть пост председателя - не означает, что я мечу на его место", – писал в фейсбуке Гуога.

Сам Успасских сказал, что не видит возможности дальнейшего пребывания Гуоги в партии.

"Не Гуоге оценивать и решать, чем мне заниматься, и что делать. Партия тут "ни при чем". Ведь никто в партии не говорит о его бизнесе в сфере азартных игр или о его отношении к наркотикам. Никто его не обвиняет, каждый занимается своим делом. А это (игры и наркотики) наносят больше вреда, чем моя вода", – сказал Гуога.

Европарламентарий сказал, что, возможно, Гуога ищет повод для ухода из фракции и перехода, например, во фракцию Партии свободы.

Delfi обратился к старосте фракции Партии свободы Еве Пакарклите. Депутат сказала, что такой вопрос не рассматривается.

"Такие переговоры мы не ведем", – сказала она Delfi.

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