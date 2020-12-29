Вильнюсская компания оштрафована на 17,4 тыс евро за нелегальное трудоустройство украинцев

Государственная инспекция по труду оштрафовала вильнюсскую строительную компанию на 17 тыс. 360 евро за нелегальное трудоустройство граждан Украины.

По данным инспекции, 20 украинцев были якобы трудоустроены в польских компаниях и отправлены в командировку в Литву для различных строительных работ.

С начала этого года Госинспекция по труду при сотрудничестве с Государственной налоговой инспекцией, Службой расследования финансовых преступлений и польскими ведомствами проясняли ситуацию.

"Было установлено, что украинцы не были трудоустроены в польских компаниях, их командировки были фиктивными, а на стройплощадках в Вильнюсе они работали нелегально", – отметила инспекция.

Начатое расследование фальсификации данных и мошенничества.

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