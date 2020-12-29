В новогоднюю ночь в двери жителей Литвы может постучаться полиция

Адвокат Довиле Мираускене напомнила, что одно из ограничений, действующих в Литве, связано с возможностью собираться только членам одного домашнего хозяйства. Поэтому, если будет подозрение в нарушении этого правила, в дверь жителей может постучаться полиция.

"Один из действующих запретов связан с тем, что во время карантина запрещено собираться, проводить личные праздники как у себя дома, так и в публичных местах, запрещается собираться членам больше чем одной семьи. Такой закон действует. Это запрет - одно из условий карантина, за его нарушение ждет административная ответственность", – сказала она.

По словам адвоката, этот запрет выделяется на фоне других, поскольку он ограничивает право жителей на личную жизнь о неприкосновенность жилья.

"Нет иного способа проверить, соблюдают ли люди это требование, как только войти в квартиру или дом и проверить, нет ли в помещении посторонних", – заметила адвокат. Мураускене подробно объяснила и понятие семьи.

"В данном случае вполне подходит и установившееся юридическое определение семьи. Считается, что семья - это люди, заключившие брак или партнерство. Однако в рамках данного ограничения, члены семейного хозяйства - более широкое явление. Это люди, живущие вместе, ведущие совместное хозяйство", – сказала адвокат.

Членами семьи, по словам адвоката считаются и разведенные родители по отношению к своим детям. Это значит, что в праздники и в другое время даже не живущие вместе родители могут находиться со своими детьми, несмотря на то, что не живут с ними вместе.

На вопрос, могут ли полицейские проводить "профилактические" проверки, адвокат сказала, что по ее мнению, таких проверок не должно быть, поскольку это непропорциональное вмешательство в частную жизнь.

"Я считаю, что полицейские должны располагать какой-то информацией, которая позволит им предположить, что в определенном частном пространстве люди нарушают действующий порядок", – сказала Мураускене.

Эта информация может быть разного толка: жалобы соседей на шум, сами полицейские замечают, что в один из домов собирается много людей и т.д.

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