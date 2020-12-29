Во вторник в Литве сообщили об умерших не только за последние сутки

Во вторник поступило сообщение о 78 скончавшихся от коронавируса. Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил, что это данные не только за последние сутки, но и за последние несколько выходных дней.

"В числе этих случаев, были смерти, зафиксированные 25 и 26 декабря, только больницы сообщили о них 28 декабря", – сказала представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.

По ее словам, центр собирает информацию и вносит ее в статистику, когда получает данные из медучреждений.

"Это не связано с работой НЦОЗ в выходные. Наши специалисты в обычном режиме работают и в выходные дни", – сказала Петравичене.

"С учетом нагрузки, которая лежит на медучреждениях, мы допускаем, что может опаздывать информация о смертях от COVID-19", – прибавила она.

В последнее время количество смертей, о которых сообщают, увеличивается после выходных и праздников.

Однако представитель Сантаришкской клиники Гитана Летукене сказала, что больница пересылает НЦОЗ данные о смерти пациентов "24 часа в сутки 7 дней в неделю". По ее словам, праздничные дни не являются исключением.

Пресс-секретарь Каунасской больницы Саулюс Твирбутас сказал, что их больница оперативно передает информацию НЦОЗ.

"Мы обязаны сообщать о смерти пациента НЦОЗ не позже, чем в течение 12 часов. Поэтому, несмотря на большую нагрузку, наши врачи без промедления передают такую информацию", – сказал он.

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