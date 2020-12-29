Данные были получены после сравнения информации НЦОЗ и Центра регистра за октябрь-декабрь. Было установлено, что не учтены 324 смерти от коронавируса (COVID–19) и 480 смертей по иным причинам, но эти люди также болели коронавирусом.

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Минихтр Дулькис указал главе НЦОЗ Петрайтиса письменно дать исчерпывающие объяснения, после их получения будут приняты необходимые меры.

На удаленной встрече министра и главы НЦОЗ обсуждались также другие важные аспекты совершенствования деятельности НЦОЗ.

По словам экс-главы Минздрава Аурелиюса Вериги, определенное несоответствие в статистике наблюдалось и раньше, поскольку данные иногда приходили с опозданием или их не успевали внести.

Однако, по его словам, если речь идет о 800 случаях, то это уже нельзя объяснить большой рабочей нагрузкой.

"Что произошло с данными, должен выяснить НЦОЗ. Я понимаю, что можно потерять, неправильно отметить несколько десятков случаев, но чтобы такое было с сотнями, это уже нехорошо.

И раньше были проблемы с данными, но обычно, когда мы просили программистов все выяснить, они сводили концы, все выясняли, большой разницы не было. Были разницы за считанные дни, недели, что-то опаздывало, снова вводили данные и т.д. Однако не помню, чтобы была такая большая разница", - сказал Верига.

"Очень странная ситуация. Мы сообщали обществу, что обратились в Центр регистра, заметив информацию о неучтенных случаях смерти. Мы, уже говорили, учет случаев зависит не от НЦОЗ, а от медучреждений", - сказала представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.

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