"Антиковидная вода" – бизнес-план Успасских и его детей?

Выясняется, что рекламируемая лидером Партии труда европарламентарием от Литвы Виктором Успасских "антиковидная вода" связана с семейным бизнесом политика.

Для превенции и лечения коронавируса политик выбрал минеральную воду Upas, которую производит компания, связанная с детьми Успасских.

Этой информацией в Facebook поделилась член горсовета Кедайняйского муниципалитета, представитель Литовского союза крестьян и зеленых Каролина Штелмокайте.

"Я решила посвятить несколько часов на выяснение, что за кроется за рекламой "антиковидной воды" Виктором Успасских – легкое помешательство кедайняйского политического деятеля или циничный способ легко заработать деньги?", – писала Штелмокайте.

"Мы получили энергетический код вируса COVID-19 у китайцев и разработали программу его уничтожения. Мы создали аппарат, который структурирует воду методом Масару Эмото. Эта вода создает клеточный иммунитет и готовит организм к борьбе с COVID-19. Уже сейчас эта вода заряжена на преодоление 6 разновидностей коронавируса", – писал в фейсбуке Успасских.

Штелмокайте сказала, что знает нескольких человек, которые получили воду от Успасских, и попросила у них фотографии бутылки. На фото были бутылки с водой Upas, которую добывают в Рокишкисе, ее производит ЗАО Lamikara. Правда, политик заметила, что в сообщении Успасских есть упоминание не только о политиках, распространяющих воду, оно и эл. почта ЗАО Lamikarа.

"Итак, займемся компанией Lamikara. Я нашла, что в ней работает бывший мэр Рокишкского района Антанас Вагонис, который осенью этого года начал активно рекламировать минеральную воду Upas, (где-то с обычной буквой, где-то Ū).

По разным статьям в местной прессе можно узнать, что идея добычи минеральной воды в Рокишкисе жила несколько десятилетий, для этого еще в 1991 г. было создано ЗАО Sartai, которым управлял Пранас Блажис (знакомая фамилия), но бизнес не развивался, пока его не переняла компания Lamiraka. Лед тронулся осенью этого года, на небольшой местный рынок пришла вода Upas. До вечера в воскресенье о ней практически никто не знал…

Кстати, заказав воду, через распространителей Партии труда, вы получите воду по более высокой цене. Виктор продает нам 0,5 л за 1.5 евро, а в магазине Рокишкиса воду можно получить за 0.36 евро, это в 5 раз дешевле. Я считаю, это плата за глупость. Если хотите купить эту воду дешевле, после карантина поезжайте в Рокишкис и купите по доступной цене", – писала Штелмокайте.

Она указала, что невозможно найти информацию об учредителях ЗАО Lamikara. Однако выяснилось, что главный акционер Lamikarа - компания, принадлежащая детям Успасских.

"Идем дальше – смотрим, кто акционеры Lamikarа. А это, по данным Центра регистра, компания Edvervita, зарегистрированная в Кедайняй, на ул. Диджёи, ей принадлежат 90% акций. Остальные 10% принадлежат Дале Г. Кедайняйцы знают, что компания Edvervita тесно связана с Виктором Успасских, правление компании возглавляет многолетний соратник Успасских Юозас Гайдамавичюс, который недавно ушел из активной политики, он является членом Партии труда (кстати, место Гайдамавичюса в Кедайняйском горсовете заняла Индре Федорова, которая, по данным Успасских, распространяет виду в Кедайняй).

А чтобы всем все стало ясно, то узнаем в ЦР, кто акционеры Edvervita – а это, Юлия и Эдуард Успасских, дети Виктора от первого брака, зарегистрированные в Беларуси!!! Им принадлежат по 50% акций", – сообщает Штелмокайте.

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