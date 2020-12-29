Депутат Гуога о действиях Успасских: думаю, председателю надо покинуть пост

Депутат, представитель парламентской фракции Партии труда Антанас Гуога в понедельник сообщил, что он никак не связан с заявлениями лидера Партии труда Виктора Успасских о воде, защищающей от коронавируса.

"Я ясно хочу объяснить - я не имею ничего общего с водными процедурами Виктора", – писал в фейсбуке политик.

Он пошутил, написав, что это линия коммуникации политический партии, вода тут не поможет, только психиатр. Депутат Гуога призвал Успасских покинуть пост главы партии.

"Если это линия коммуникации Партии труда, вода тут не поможет, čia уже нужен психиатр. Если члены партии занимаются распространением "целительной воды", то что это? Сборище шаманов, а не политическая деятельность. А, может, их заставляют это делать? Тогда присылайте всю информацию мне. Я думаю, председателю надо покинуть пост и тогда заниматься лечением людей. Может, у него получится? Может, ему это поможет?" – вопрошал Гуога.

Он сказал, что в Партии труда есть ответственные и критически мыслящие люди.

"Они не должны становиться заложниками космических инициатив одного человека", – писал Гуога.

Он заметил, что кто-то должен сказать, что такое поведение недопустимо, молчать нельзя.

"Есть ответственность перед людьми. Партия не будет заниматься шарлатанством. Мы должны сделать все, что от нас зависит и даже больше, чтобы остановить вирус, освободиться из заточения и страха, охвативших людей", – сказал депутат.

Гуога подчеркнул, что такими вещами не шутят.

"А если это серьезная инициатива, то я нахожусь на абсолютно иной волне", – пошутил Гуога.

Delfi напоминает, что в воскресенье вечером лидер Партии труда европарламентарий от Литвы Виктор Успасских в фейсбуке рекламировал воду, которая якобы формирует иммунитет от коронавируса и лечит от него.

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