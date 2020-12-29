В Литве за сутки от коронавируса скончались 78 человек заболел 1921 человек

ru.DELFI.lt

За минувшие сутки в Литве установили 1921 новый случай коронавируса, скончались 78 человек, сообщает Департамент статистики.

Это самое большое количество людей, скончавшихся за сутки. За минувшие сутки выздоровели 4146 человек. С начала пандемии COVID-19 в Литве заразились 134 285 человек, 65 784 – еще болеют, 66 485 – выздоровели. Коронавирус унес жизни 1347 человек, по иным причинам скончались еще 669 больных. За минувшие сутки проверено 10 344 теста, всего в Литве выполнили 1 598 754 теста. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: