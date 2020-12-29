Президентская служба о дочери президента: рисковала в этой ситуации только она сама

ELTA ; Паулина Левицките , ru.DELFI.lt

Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė. Foto: Prezidentūros nuotr.

Старший советник президента Литвы Симонас Крепшта сказал, что старшая дочь президента Гитанаса Науседы Гедайле, вернувшись из Германии в Литву на праздники, соблюдала все требования безопасности. Крепшта сказал, что единственный человек, который в этой ситуации рисковал - это она сама. По словам старшего советника, Германия не входит в число стран с высокой заболеваемостью, в Литве больных намного больше.

Статьи по теме: