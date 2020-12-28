Ученые пока не обнаружили в Литве британского штамма короновируса

Ученые из Литовского медицинского университета (ЛМУ) пока не обнаружили в Литве британского штамма вируса COVID-19.

Они заявили, что в стране доминирует тип коронавируса, который еще в начале лета был зафиксирован в Испании, а затем распространился по всей Европе.

"Вызвавший озабоченность штамм коронавируса из Великобритании еще не распространился в нашей стране и не оказывает значительного влияния на ход заболевания, скорость его распространения и эффективность вакцины", - отмечено в пресс-релизе ЛМУ, распространенном в понедельник.

Заместитель ректора ЛМУ по науке Вайва Лесаускайте отметила, что в настоящее время всего исследовано свыше 200 геномов коронавируса.

19 декабря официальные лица Великобритании подтвердили, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в стране, распространяется быстрее. Премьер-министр Борис Джонсон отметил, что новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным.

После этих сообщений большинство стран Евросоюза, в том числе и Литва, приняли решение с 21 декабря временно прекратить пассажирское авиасообщение с Великобританией.

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