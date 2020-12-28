Глава МВД Литвы о решении президента отметить Рождество с приехавшей из-за границы дочерью: надо взвешивать все риски Ожелите обвинила СМИ в аморальности

Глава МВД Литвы Агне Билотайте в понедельник после заседания правительственной комиссии по экстремальным ситуациям оценила решение президента Гитанаса Науседы отметить Рождество с приехавшей из Германии дочерью.

Билотайте сказала, что перед тем как принять такое решение, надо оценить все возможные риски.

"Во-первых, сейчас приезжать в Литву не запрещается. Видимо, люди так и делают, приезжают в Литву из других стран. Это решение каждого отдельного человека, отдельной семьи", – сказала министр.

Политик заметила, что важно оценивать и эпидемиологическую ситуацию в Литве.

"Когда знаешь, насколько сложна ситуация в Литве, что Литва лидирует по количеству больных, приехать сюда означает большой риск, риск заболеть. Когда заешь, в какой сложной ситуации находится наша система здравоохранения, я предлагаю оценить это о взвесить все риски", – сказала Билотайте.

Общественный деятель Нийоле Ожелите обвинила СМИ в раздувании ненужных конфликтов.

"Утверждения о том, что дочь не могла приехать - ложь. Это открытая ложь. Сейчас закрыто сообщение с Великобританией. Поэтому моя дочь из Великобритании не прилетела. Но почему ребенок не может прилететь домой из Германии? Для родителей ребенок будет ребенком и в 50 лет, зачем так провоцировать?", - вопрошала Ожелите.

"Все ждут, что я скажу что-то резкое, вот я и говорю - СМИ поступили аморально. Они спровоцировали ложь. У этой дочери нет другого дома, ее дом у родителей, из Германии приезжать не запрещено, в чем проблема?

Намеренно написали и ввели в заблуждение, написали, будто ни к кому нельзя приезжать, а к нему можно. Это манипуляция, дешевая, российская. Такие игры недопустимы (...)", – обобщила она.

Delfi напоминает, что портал 15min.lt в четверг сообщил о том, что дочь президента Литвы Науседы Гедайле приехала на рождественские праздники к родителям из Германии.

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