Прокуратура прекратила расследование в отношении бизнесмена Видмантаса Кучинскаса

Каунасская окружная прокуратура прекратила досудебное расследование в отношении основателя группы компаний Arvi Видмантаса Кучинскаса. Эту информацию подтвердил BNS руководивший расследованием прокурор Зенонас Леонавичюс.

По его словам, решение прекратить досудебное расследование было принято 23 декабря, однако до сих пор не вступило в силу и может быть обжаловано.

З. Леонавичюс не комментировал BNS мотивов, по которым было прекращено расследование. Ранее прокуратура также не сообщала о действиях, из-за которых было начато расследование.

Портал 15min.lt ранее сообщал, что предпринимателя подозревают в возможном мошенничестве, растрате имущества, нанесения материального ущерба путем обмана и преступного банкротства.

То, что в отношении В. Кучинскаса в Литве проводится досудебное расследование, выяснилось в конце июля, когда предприниматель по просьбе России был задержан в Словении. В середине ноября В. Кучинскаса вернули в Литву, он был выпущен на свободу под залог в 20 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что российский "Альфа-Банк" пытается через суд вернуть долг В. Кучинскаса банку в размере 20 млн евро. Адвокат банка утверждал, что предприниматель обвиняется в предоставлении банку заведомо ложной информации о финансовой ситуации возглавляемого им предприятия по производству удобрений "Арви НПК" в Калининграде.

Сам В. Кучинскас утверждает, что не виновен, и нападки на его бизнес безосновательны. Предъявленные ему в России обвинения ранее он назвал тактикой запугивания, избранной "Альфа-Банком".

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