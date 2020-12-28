Министерство: на Бутингском терминале пролилось 1-2 тонны нефти

В понедельник по причине разрыва рукава на нефтяном терминале в литовской Бутинге, управляемом компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, в море пролилось около 1-2 тонн нефти, сообщило Министерство охраны окружающей среды.

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас сообщил, что загрязняющее пятно движется в открытое море, в сторону Латвии, эту информацию подтвердил BNS и представитель Департамента охраны окружающей среды. По словам С. Гентвиласа, пятно покрыло около 1 кв. километра поверхности моря, но точно установить сложно по причине сложных погодных условий.

"Пролилась нефть с буя терминала в Бутинге. Насколько я понимаю, сам танкер не подключен к нему, утечка из самого рукава", – сказал С. Гентвивлас в интервью радиостанции LRT.

По словам представителя министра по связям с общественностью Марюса Гайлюса, данные Orlen свидетельствуют, что в море попали 1-2 тонны нефти.

Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд.

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