Вице-министр: надеяться на массовую вакцинацию от Covid-19 в первом квартале нового года не стоит в Сантаришкес исследуют 7возможных случаев нового штамма

В первом квартале 2021 года не стоит надеяться на массовую вакцинацию от коронавируса в Литве, сказала вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.

В воскресенье в Литве прививки от коронавируса начали делать медикам, работающим с больными ковидом. Вопрос дальнейшей вакцинации 28 декабря обсуждался на заседании парламентского комитета по нацбезопасности и обороне.

"Что касается этапов вакцинации, то по графикам компании Pfizer, вакцина которой утверждена, мы видим, что графики меняются, но по нынешним данным, в первом квартале на массовую вакцинацию рассчитывать не приходится", – сказала Симонайтите.

Правда, она отметила, что информация о поставках вакцины очень динамична, быстро меняется, поэтому планы могут измениться.

По словам Симонайтите, в январе надеются привить всех врачей, работающих с больными коронавирусом пациентами – медиков, медсестер и даже волонтеров.

"Следующая группа - это работники и пациенты хосписов, домов престарелых и опеки. Здесь находится одна из самых больших групп риска, по статистике около 50% заболевших в это группе умирают от коронавируса", – заметила вице-министр.

Она также заметила, что Минздрав опирается на рекомендации группы экспертов правительства.

"Далее следуют люди старшего возраста с хроническими заболеваниями. Есть и другие небольшие группы, которые очень важны. Эксперты помогают расставить точки над i. Это люди, которые в силу своего здоровья, например, после операции по трансплантации органов или те, которые нуждаются в частом переливании крови, больные диабетом, которые регулярно должны посещать медучреждения, ходить на процедуры и т.д. Поэтому они сталкиваются с разными рисками. Такие люди должны быть привиты быстрее", – сказала Симонайтите.

Председатель комитета Лауринас Кащюнас спросил, почему планы вакцинации в Литве отличаются от планов в США, где массовая вакцинация должна начаться в ближайшее время. Симонайтите ответила, что первая небольшая партия вакцины BioNTech и Pfizer была лишь символической, каждая страна в будущем будет получать пропорциональное количество доз.

Гендиректор Сантаришкской клиники Феликсас Янкявичюс сказа, что пока еще не известно, вызывает ли новый штамм Covid-19 более тяжелое течение болезни.

"Таких данных у нас пока нет. мы надеемся, что этот штамм не будет устойчив перед вакциной. Какой риск существует для Литвы – этот штамм быстрее распространяется, значит, этот штамм может распространиться шире, вырастет количество новых случаев. Это может вызвать больше тяжелых случаев, это было бы большим бременем – гораздо большим, чем сейчас", – сказал профессор. По его словам, надо стараться как можно скорее идентифицировать мутацию коронавируса и пресечь путь ее распространения – идентифицировать контакты и прививать жителей.

Он акцентировал, что новый штамм могут привезти из Великобритании как жители, так дальнобойщики, за их состоянием ведется наблюдение.

Янкявичюс признал, что несколько человек находятся под наблюдением в Сантаришской клинике, их проверяют на наличие нового штамма.

"У нас есть несколько таких человек – 7 случаев, где подозревают новый штамм. Пока я еще не могу подтвердить, что мы имеем дело с мутацией. Если она подтвердиться, а это станет известно сегодня-завтра, тогда будем искать контакты и стараться пресечь распространение болезни", – заметил медик.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!