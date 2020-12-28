На каждого новорожденного в Литве предлагают выплачивать по 10 000 евро

С целью повышения уровня рождаемости в Литве на каждого новорожденного со следующего года предлагают выплачивать по 250 базовых прожиточных минимумов (в следующем году это 10 000 евро).

Такие поправки зарегистрировал член фракции Партии труда Антанас , староста этой фракции Вигилиюс Юкна, вице-спикер парламента Андрюс Мазуронис, члены фракции Викторас Федоровас, Вайда Гирайтите, Миндаугас Пуйдокас, Витаутас Гапшис и Айдас Гедвилас.

Они надеются, что это решение улучшит показатель рождаемости в Литве.

Авторы проекта отмечают, что за последние 25 лет демография Литвы значительно изменилась, число жителей резко сокращается. Масштабы миграции за последние два года уменьшились, но Литва входит в число стран ЕС и мира, где население в последнее время быстро сокращается.

"Рождаемость и увеличение вероятной продолжительности жизни меняют возрастную пирамиду в Литве: сокращается количество детей, молодежи и людей среднего возраста. Прогнозы ООН показывают, что Литва занимает второе место в списке стран, население которых значительно сократится к 2050 году", – сказано в пояснении к документу. В нем отмечено, что в 2010–2019 гг. количество жителей Литвы сократилось на 347 800 человек.

"В Литве сокращается количество жителей трудоспособного возраста, а количество пенсионеров растет. В ближайшее время количество пожилых людей значительно увеличится. Это будет дополнительным бременем для людей трудоспособного возраста, поскольку им придется финансировать социальные услуги для стареющего общества. Значительно сократилось не только количество трудоспособного населения, но и детей 0–15 лет", – отмечают авторы проекта.

По их словам, в 2019 году в стране родились – 27 400 детей (из них 24 100 (88,1%), за границей – 3300), 20 лет назад родилось 34 100 младенцев. Гуога заметил, что количество детей до 15 лет в последние 4 года не уменьшилось только в 8 муниципалитетах из 60, а увеличилось лишь в Вильнюсе и Клайпеде.

По действующему закону о выплатах, сейчас на каждого ребенка выплачивают 11 базовых выплат (в 2020 г. - это 429 евро, а в 2021 г. - 440 евро.

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