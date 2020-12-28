VMG в следующем году построит завод за 130 млн евро

В середине следующего года одна из крупнейших в странах Балтии групп по обработке древесины и производству мебели Vakaru medienos grupe (VMG) построит в Акмянском районе уже третье предприятие. Кроме того, в январе VMG начнет строительство предприятия в белорусском Борисове.

По словам акционера VMG Сигитаса Паулаускаса, планирующиеся инвестиции достигнут почти 130 млн евро, на этом предприятии будут производиться деревянные конструкции для малоэтажных и многоэтажных зданий, которые заменят железобетонные конструкции. В данный момент завод проектируется.

"Там будет то, что заменит железобетон. Сырьевая древесина для строительной отрасли, различные деревянные конструкции и перекрытия, которые нейтрализуют CO2 в строительстве. Это соответствует "зеленому" курсу Евросоюза", – сказал BNS С. Паулаускас.

Он утверждает, что строительство должно быть завершено в 2023 году, а на новом заводе будет создано как минимум 350 рабочих мест.

В этом году группа завершила строительство завода древесно-стружечных плит стоимостью 140 млн евро, а в середине года начала строительство другого мебельного предприятия стоимостью 76 млн евро.

Кроме того, в январе VMG планирует начать строительство еще одного завода в белорусском Борисове. По словам С. Паулаускаса, он будет производить мебель для шведской сети торговли мебелью Ikea. В него планируется инвестировать 25 млн евро, а строительство завершить в первом квартале 2022 года.

"Это будет как продолжение имеющегося предприятия в Борисове", – сказал С. Паулаускас. В данный момент у VMG два завода в Беларуси.

Ранее VMG сообщала, что в 2025–2027 годах планирует инвестировать в новые предприятия и направления бизнеса около 700 млн евро.

В группу VMG grupe сейчас входят 25 компаний, в которых работают более 4,45 тыс. человек. Ее продукция экспортируется более чем в 40 стран мира.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!