В праздничные выходные в Литве зафиксировано больше 500 нарушений карантинного режима

В праздничные выходные в Литве зафиксировано 500 нарушений карантинного режима. На блокпостах развернули 16 000 автомобилей. О работе полиции в праздники в передаче "Утро на Delfi" рассказал заместитель генкомиссара полиции Арунас Паулаускас.

"Всего за праздничные выходные назад вернули около 16 000 автомобилей", – сказал заместитель генкомиссара.

Он заметил, что сложно выделить какой-то один муниципалитет, где было больше всего движения, но один регион особенно выделялся.

"Наверное, с самого начала выделяется наше взморье - Клайпеда, Паланга. Эти города стали центрами притяжения, там всегда больше машин разворачивали назад", – сказал Паулаускас.

СОГГ в воскресенье распространила список из 10 самых забавных объяснений поездок.

Паулаускас прибавил, что в другой муниципалитет люди пытались проехать и ради курева.

"Были самые разные рассказы о причинах поездок. Начиная с того, что на территории своего муниципалитета человек не нашел сигареты, которые обычно курит, и заканчивая случаев поездки на Утенский автомобильный рынок. Истории были самые разные", – сказал представитель полиции.

Он заметил, что в праздничные дни люди не закрылись дома, было зафиксировано больше 500 случаев нарушения карантинного режима, в основном это нарушение правил, связанных с собранием.

"Люди полностью не закрылись. Было движение. Это было заметно. Это демонстрирует и количество зафиксированных нарушений – всего 525 случаев нарушения карантинного режима. В основном – за собрание больших групп", – сказал он.

Большая часть нарушений была зафиксирована на улице.

"Были случаи нарушения режима в автомобилях", – сказал Паулаускас.

В праздники фиксировали и бытовые конфликты в семьях.

"Было немало конфликтов, за праздничные выходные - 1200 вызовов. Примерно столько их было и в прошлом году. Но надо отметить, что празднование на бытовом уровне было заметно, было больше вызовов, чем в обычные дни", – заметил заместитель генкомиссара.

Вечеринок и собраний, по его словам, было меньше, чем обычно. Бытовые конфликты в основном фиксировались в рамках одной семьи. Мобильность в эти праздничные дни была на 80% меньше, чем обычно.

"Машин на дорогах было намного меньше, чем в прошлом году. Мы считаем, что большинство жителей сидело дома. Очень жаль, что какая-то часть общества не внемлет этому призыву", – сказал Паулаускас.

Он напомнил, что жесткие ограничения ждут и в грядущие праздничные выходные с 13 ч. 31 декабря по 21 ч. 3 января.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!