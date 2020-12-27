В Клайпеде за полтора часа от коронавируса привили около 100 врачей

В пяти крупнейших городах Литвы - Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе - одновременно в 8 часов утра первые врачи были привиты от коронавируса вакциной BioNTech и Pfizer, которая прибыла в Литву рано утром в субботу.

1950 доз первой партии вакцины отправились в Клайпеду.

По словам мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса, в Клайпеде сразу начали работу 7 пунктов вакцинации. Это позволило привить более чем 100 врачей, медсестер и других медработников почти за полтора часа.





По данным Клайпедской университетской больницы (КУБ), вакцина будет в первую очередь предоставляться врачам, работающим в наиболее опасных отделениях, палатах, которые находятся в непосредственном контакте с людьми с COVID-19 и, скорее всего, тем, кто наиболее подвержен риску заражения COVID-19.

Подготовлен и согласован план вакцинации, подготовлены безопасные условия хранения вакцины, помещения для вакцинации должным образом подготовлены, составлены списки персонала больницы, а персонал больницы, выполняющий вакцинацию, прошел обучение.

Первая партия BioNTech и Pfizer в Литву состоит из 9750 доз вакцины от коронавируса. Для выработки иммунитета необходимы две дозы вакцины.

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