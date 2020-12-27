Праздничные настроения в Клайпеде и Каунасском районе омрачили убийства

В Каунасском районе и Клайпеде сотрудники полиции расследуют убийства. Один мужчина был найден убитым на улице, а другой - в квартире.

По сообщению Департамента полиции, 26 декабря в 09.59 мин. В Каунасском районе, в Эжерелисе, на тротуаре нашли тело мужчины (1987 г.р.) с ранениями головы.

26 декабря в 15.20, в Клайпеде, на ул. Миниёс, в квартире было обнаружено тело мужчины (1956 г. р.) с ножевым ранением в груди. В квартире было обнаружено возможное орудие преступления - нож.

В связи с обоими событиями было начато досудебное расследование по статье 129 (1) УК Литовской Республики.

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