10 самых забавных объяснений, которые сотрудники СОГГ услышали от путешествующих литовцев

Пограничники, контролирующие передвижение между муниципалитетами, слышат множество причин, по которым водителям необходимо въехать в соседний район. СОГГ отобрала 10 интересных случаев, когда водители рассказывали пограничникам о целях своих поездок в Рождество. Согласно пресс-релизу, никто из этих людей не был оштрафован сотрудниками СОГГ, они только пожелали им хороших выходных и попросили развернуться.

1. Водитель из Шакяйского самоуправления объяснил, что везет посылку, которую нужно будет отправить в почтовом отделении в Юрбаркасе. Сотрудники СОГГ попросили показать посылку. Мужчина признал, что ее нет.

2. Водитель, ехавший из Висагинаса, заверил пограничников, что ему нужно доехать до Игналины. Причина в том, что перед праздником он в супермаркете Maxima купил брюки, которые, как оказалось, ему не подошли, поэтому необходимо обменять их или вернуть деньги.

3. Водителю, перевозившему мешок с картофельными очистками из Пагегяй, нужно было доехать до своего приусадебного участка в Юрбаркасе, поскольку такие отходы необходимо было компостировать.

4. Два жителя Друскининкай собрались доехаь до Лаздияйского района, потому что хотели там искупаться в озере.

5. Водитель из Юрбаркаса в 22.00 ехал на кладбище в Шакяйском районе - ему нужно было зажечь свечи.

6. Собака голодная, нет еды. Из-за этого водителю из Висагинаса нужно было доезать до Игналины и купить там корм для питомца.

7. Водители из Вильнюса хотел увидеть, как выглядит празднично украшенный Друскининкай,- пришлось вернуться.

8. Водитель заменил моторное масло на своей машине. Чтобы убедиться, что масло не вытекло из двигателя и что работа была сделана правильно, ему необходимо было из Пагегяй съездить в Юрбаркас.

9. Парень, который поехал из Варенского района в Шальчининкский, уверял пограничников, что ему нужно увидеться со своей подругой.

10. В Каунасе договорились о покупке автоприцепа. Такая цель водителя из Друскининкай не стал для него поводом покинуть муниципалитет.

Со среды до утра воскресенья пограничники вернули 584 автомобиля.

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