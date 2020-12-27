От ребенка до пенсионера: ключевые изменения 2021 года, которые коснутся каждого

В 2021 году увеличится минимальная заработная плата, пособия на ребенка и пенсии, но за сигареты, электричество и газ придется платить больше.

ММЗ - 642 евро

С 1 января минимальная месячная зарплата на бумаге увеличивается на 35 евро до 642 евро. Прибавка "на руки" составляет около 20 евро, сотрудники должны получить около 468 евро.

Более большей ММЗ также повышается и заработная плата, которую необходимо платить, чтобы избежать подоходного налога на суточные. С 1 января таким работникам должны будут заплатить не менее 1059,30 евро "на бумаге", т.е. на 57,75 евро больше, чем сейчас.

По мере продолжения карантина, сумма субсидий на время простоя растет из-за увеличения ММЗ. С 1 января сумма составит 1,5 ММЗ, т.е. 963 евро "на бумаге" - компенсируется 100% зарплаты. На сегодняшний день порог в 1,5 ММЗ составляет 910,5 евро "на бумаге".

Более высокая ММЗ также влияет на самозанятых. От этой суммы зависят размеры взносов государственного социального страхования (ГСС) и обязательного медицинского страхования (ОМС). В 2021 году минимальная ежемесячная плата за ОМС увеличится на 2,44 евро до 44,81 евро, а плата за ГСС на месяц увеличится с 3,05 евро до 55,98 евро.

Детские деньги - 70 евро

Так называемые детские деньги с 1 января увеличиваются на 10 евро - до 70. Пособие для детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей увеличивается на 11 евро до 111 евро.

Пенсия - 440 евро





Предполагается, что средняя пенсия по старости при необходимом стаже работы в 2021 году достигнет 440 евро, а средняя пенсия - 413 евро. В настоящее время средний размер пенсии по старости с необходимым стажем работы составляет 400 евро, а средний размер пенсии - 377 евро.



Размер "базовой" - 177 евро

В следующем году также должны немного повыситься заработные платы государственных служащих, сотрудников государственных и муниципальных бюджетных учреждений, политиков и судей, поскольку базовая сумма должностного оклада увеличивается со 176 до 177 евро.

Налоги на заработную плату

На следующий год не планируется никаких изменений в налогах или отчислениях на социальное страхование для работающих или самозанятых лиц, но некоторые ранее принятые изменения вступят в силу.

С 2021 года изменится размер годового дохода, превысив которых будет применяться прогрессивная ставка НДФЛ в размере 32%. Это значит, что часть полученного годового дохода, превышающая 60 средних зарплат (81 162 евро), облагается налогом по ставке 32% НДФЛ (в 2020 году - свыше 84 средних месячных зарплат, т.е. 104 277,60 евро).

В 2021 году также изменится сумма ежемесячного необлагаемого налогом дохода (ННД) и годовая формула ННД.

Более дорогие посылки

С 1 июля 2021 года вступают в силу изменения, связанные с пакетом электронной коммерции.

"Например, не будет льгот по НДС на импорт для небольших партий товаров (до 22 евро -Delfi), появится дистанционная торговля товарами из третьих стран, изменятся условия дистанционной торговли внутри ЕС и т.д.", - сказала Р. Вирвилене.

Таким образом, за небольшие посылки из Китая или России придется заплатить примерно на пятую часть (стандартная ставка НДС - 21 процент) больше.

Дорожают сигареты

По словам представителей Минфина, согласно поправкам к Закону об акцизных сборах, принятым в 2018 году, из-за налоговых факторов сигареты могут подорожать в среднем примерно на 0,13 евро за 20 штук с марта 2021 года.

Foto: DELFI / Justinas Auškelis

Пачка сигарилл или сигар может подорожать на 0,17 евро (при условии, что упаковка из 20 граммов налогооблагаемого продукта, если вес другой, то влияние на цену будет другим), а 30 граммов курительного табака - на 0,42 евро.

Цены на электроэнергию

Согласно тарифам, утвержденным Государственным советом по регулированию энергетики (ГСРЭ) для клиентов государственного поставщика Ignitis, самый популярный "стандартный" тариф с 1 января подорожает от 1 до 2,9%.

Как известно, потребители электроэнергии, потребляющие в этом году более 5 тысяч кВт/ч в год, были вынуждены выбирать независимых поставщиков, цены на которые не регулируются.

Цены на газ

С 1 января бытовые потребители, использующие природный газ для приготовления пищи, будут платить за кубометр потребляемого природного газа на 3 цента больше, т.е. 0,50 евро с НДС, фиксированная часть тарифа (оплачивается ежемесячно, независимо от потребления газа) не изменится - 0,56 евро с НДС.

Для потребителей, использующих природный газ для отопления, тарифы на природный газ (ни фиксированные, ни переменные) остаются неизменными.

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