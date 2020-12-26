Коронавирус: на литовском побережье скопилось много людей, некоторые из них не носят масок

Хотя в последние дни в Литве было зарегистрировано рекордное количество случаев коронавируса и страна вышла на первое место в Европе по числу заболевших за две недели, литовцы все еще чувствуют себя храбрыми - во второй день Рождества на пляжах Клайпеды - большие скопления людей.

Журналист запечатлел, как литовцы ходят по пляжу группами, большинство из них не носит масок.

Прогуливаясь по Второй Мелнраге, можно увидеть людей, гуляющих по берегу моря со своими семьями - по четыре человека, некоторые не только с детьми, но и с бабушками и дедушками или даже друзьями.

"Мы с женой хотели поехать на Olando kepure, но полиция на пункте пропуска нас не впустила, поэтому мы приехали сюда. Мы были удивлены, увидев здесь много людей. Такое ощущение, что карантина нет", - сказал Миндаугас Мажонас из Клайпеды.

Вскоре он добавил: "А что делать дома? Сидеть за столом и есть? Прекрасная погода, светит солнце и на пляже вдохнуть свежесть сосен - одно удовольствие".

Журналист поговорил с другой молодой семьей - Марюс и Довиле не обращали внимания на толпу и только радовались, что литовцы не собираются во время праздников за столами, не употребляют алкоголь, а активно проводят выходной с семьей.

"Мы знаем о числе зараженных и опасности, но если приезжаешь на машине, а не на общественном транспорте, то ты в безопасности, носишь маску и ходить подальше от других - это не опасно. В конце концов, мы также видим много спортсменов - одни ходят с палками для северной ходьбы, другие бегают по пляжу. В конце концов, шансы заболеть на улице невелики. Если вы гуляете или занимаетесь спортом с семьей, мы не видим ничего плохого. Но, конечно, собираться с друзьями - это уже неправильно", - считают клайпедчане.

Вот, какая картина во второй день Рождества между Второй Мелнраге и пляжем Гируляй - среди гуляющих можно увидеть тех, кто не носит защитные маски для лица:

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