Врач - о том, что необходимо знать перед прививкой от COVID-19: с первой дозой вакцины иммунитет не сформируется

Вакцинацию от коронавируса в Литве планируют начать в воскресенье.

"Говоря о вакцинации, мы должны помнить, что используем этот метод лечения уже 200 лет. <...> Попавшая к нам вакцина будет фактически использована впервые", - сказала врач-аллерголога и клинический иммунолог Каунасской клиники Ева Байорюнене.

Она подчеркнула, что через три недели после первой прививки нужно будет сделать повторную.

"Ученые подсчитали, что повторная прививка потребуется через 21 день, а через неделю повторной уже можно сказать, что иммунная система будет готова защищаться", - пояснила врач.

"От первой дозы вакцины иммунитет не сформируется", - сказала она.

По ее словам, эта вакцина, как и любое лекарство, может иметь побочные эффекты, но они встречаются не очень часто.

"Разработчики препарата говорят, что наиболее частыми побочными эффектами могут быть жар, боли в мышцах, боль в месте инъекции. "Частые" означает, что встречаются более чем у 1 из 10 вакцинированных людей. Но в целом побочные реакции встречаются нечасто", - сказала Е. Байорюнене.

По ее словам, случаи тяжелых анафилактических реакций, о которых сообщалось в СМИ, были только тремя исключениями из нескольких сотен тысяч - побочный эффект, который встречается очень редко. Также, по словам врача, аллергия возникает только в единичных случаях.

"Аллергия может быть на любой из компонентов вакцины, но исследователи обнаружили, что аллергические реакции на эту вакцину крайне редки", - сказала врач Каунасской клиники.

В субботу в Литву поступило около 10 000 доз вакцины от коронавируса компаний BioNTech-Pfizer. Первые прививки сделают медицинским работникам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!