Репортаж Delfi из Друскининкай: у Рождественской ёлки ​​патрулируют стрелки

Во второй день Рождества Друскининкай избежал скопления людей на площади Прамогу, возле главной рождественской елки курорта. Стрелки, патрулирующие центр города, заявили, что нужно было предупредить только одного прохожего, неправильно надевшего маску, и призвали жителей Друскининкай встречать праздники дома.

В субботу в Друскининкай снега нет, идет дождь, морось - в такую ​​погоду и без ограничений мало кто выходит из дома. Только одна-другая семья гуляла на площади Прамогу, возле рождественской елки.

Второй день подряд Рамунас Шерпатаускас, командир 103-й роты Г. Патулёниса Союза стрелков Литвы и стрелок Рута Майжешюте, патрулируя возле рождественской елки курорта, заявили, что больше всего людей было там в пятницу вечером.

"За смену нужно было предупредить 10 человек, в основном - о нарушениях порядка ношения масок. Некоторые носили их неправильно, а некоторые вообще не носили. Все отреагировали очень доброжелательно, предупреждений было достаточно", - сказал Р. Шерпатаускас.

По его словам, большинство посетителей елки - жители Друскининкай, но были также белорусы и россияне, имеющие недвижимость и вид на жительство в Литве.

"Сегодня, во второй день Рождества, мы очень рады осведомленности горожан. У нас в городе мало людей. Союз стрелков желает вам приятных праздников, счастливого Нового года и оставаться дома, в безопасности", - сказала Р. Майжешюте.

Со среды на дорогах, ведущих к курорту Друскининкай из Варены и Лаздияй, дежурят сотрудники полиции. В Рождество у постов по-прежнему стояли очереди машин, а на второй день Рождества их уже не было - проезжали только отдельные машины.

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